１４日、トー・ラム氏（左）と握手を交わす王滬寧氏。（北京＝新華社記者／姚大偉）【新華社北京4月15日】中国の王滬寧（おう・こねい）共産党中央政治局常務委員・中国人民政治協商会議（政協）全国委員会主席は14日、ベトナムのトー・ラム共産党書記長・国家主席と北京で会談した。１４日、トー・ラム氏と会談する王滬寧氏。（北京＝新華社記者／姚大偉）