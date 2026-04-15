中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月15日】中国商務部の報道官は14日、英政府が国内の洋上風力発電プロジェクトで中国企業・明陽智慧能源集団製のタービン使用を支持しない方針を示したことについて、断固反対の立場を表明し、次のように述べた。英国が「国家安全」を理由に風力発電プロジェクトから中国製品を排除したことは、開放的で自由な市場という英国が長年掲げてきた理念に反する。英国の地方経済