アニメ『エヴァンゲリオン』と釣具ブランドDRESSのコラボ最終弾が発表された。「EVA×DRESS EVA-Q 3号」初号機・2号機・第4の使徒 エギ3種セットが5月20日に発売される。【写真】カラフルで釣れそう！発売される『エヴァ』釣具のエギ3種類2025年…TVシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』放送開始から30周年という記念すべき年に、釣具ブランド「DRESS」と『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズの特別コラボレーション「EVANGELI