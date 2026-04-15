資源エネルギー庁が１５日発表した全国のレギュラーガソリン平均価格（１３日時点、１リットル当たり）は、前週より１０銭高い１６７円５０銭だった。４週ぶりに値上がりしたものの、政府の補助金の効果で１７０円程度の水準が続いている。小幅な値上がりにとどまったのは、政府が３月中旬に補助金を再開する前に、給油所が高値で仕入れた在庫の販売が進み、補助金の効果が浸透したためだ。政府は原油価格の高騰を受け、レギュ