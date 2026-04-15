南太平洋の島国ツバルの政府は、中東情勢の悪化で国内の燃料や電力が不足する恐れがあるとして、非常事態を宣言しました。ツバル政府は13日、中東情勢の影響で燃料や電力の安定供給が脅かされているとして、非常事態を宣言しました。ニュージーランドのメディアによりますと、この措置により、政府は燃料や電力の使用制限や輸送サービスの制限などを実施できるとしています。対象は首都フナフティのあるフナフティ島で、期間は2週