世界ドラコン王者に3度輝いているカイル・バークシャー（米国）が自身のインスタグラムを更新。「時には思い通りにいかないこともあります」と記すと、ティショットを大きくスライスさせてOBにしてしまった痛恨の一打を動画で投稿した。【動画】「画面からも消えていった…」ドラコン王者の豪快スライス「今日はいいティショットを打ち続けてきたけど、ゴルフは時々私を謙虚に気持ちにさせてくれます」「このホールでは100ヤード以