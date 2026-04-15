女子プロのように正確なショットを毎回打てれば、こんな楽なことはない。22年のルーキーシーズンにツアー初優勝を達成した尾関彩美悠は、「私は方向性を上げるためにボールの前後20センチの軌道を意識しています」と語る。その練習法を詳しく聞いた。【連続写真】後ろのティへ真っすぐ引き、先のティに真っすぐ出して打つ尾関のスイング◇◇◇私はあまりスイング全体の動きを考えないタイプ。ボールの前後20?30センチの軌道