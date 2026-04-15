男子ツアーの国内開幕戦は、石坂友宏の初優勝で幕を閉じた。悪天候の影響により54ホールの短縮競技となったが、初日のリーダーボードにはフレッシュな顔ぶれが並んだ。言い方は悪いが、決して広く知られているとは言えない選手たちだ。この開幕戦は、そんな彼らを知ってもらう格好の機会となった。同時に、スター選手に頼りがちな我々メディアの在り方を見つめ直す一週間でもあった。【潜入撮影】これ1つで球筋が変わるの？ツア