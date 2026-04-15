今年も国内女子ツアーは激しい戦いが繰り広げられている。そんな彼女たちが、どのようなギアを使っているのか。クラブフィッターの吉川仁氏にポイントを解説してもらった。【河本結のクラブセッティング】『クアンタム ◆◆◆ MAX』に貼られた鉛が超個性的！ UTは16年モデルで打痕がすごい◇◇◇昨年まではキャロウェイ『エリート ◆◆◆』を使っていたが、今年からは『クアンタム ◆◆◆ MAX』の9度に変更。シャフトはフジク