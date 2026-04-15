＜CR?ATION DREAM CUP（1日競技）◇14日◇千葉バーディクラブ（千葉）◇6,176ヤード・パー72＞ 2シーズンぶりの優勝を狙った島田紗はプレーオフ2ホール目で力尽き、6アンダーの2位に終わった。今季のネクヒロでは複数回優勝が目標。この経験を糧に次のチャンスでは優勝をつかみ取るつもりだ。白熱のプレーオフを全部振り返り！LIVE配信アーカイブ正規のラウンドの最終ホール、プレーオフ2ホール目、18番パー4での2度のボギー