豪快な飛ばしやピンを攻めるショットなど、魅せるゴルフもできるツアープロ達。そんなプレーを実際に間近で見られたらテンションが上がるし、ちょっとしたアドバイスももらえれば、大満足のゴルフとなるだろう。そこで、「一緒にラウンドしてみたい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。3位にランクインしたのは、互いに切磋琢磨して成長し合う岩井明愛・千怜の双子姉妹だ。【ランキング】小祝さくら、佐久間