＜KKT杯バンテリンレディス 事前情報◇15日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞国内女子ツアー第7戦は熊本県を舞台に開催される。17日（金）の開幕に先立ち、初日の組み合わせが発表された。〈連続写真〉ジャンボ尾崎そっくり!? 佐久間朱莉の低く長く引くバックスイング昨年大会で初優勝を遂げて年間女王への足掛かりとした佐久間朱莉は、大里桃子、菅楓華との注目グループに組み込まれた。連覇をかけて午