「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」で通算2勝目を挙げたウー・チャイェン（台湾）。身長155?で平均242ヤードを飛ばすパワフルなショットが武器の彼女のスイングをプロコーチの南秀樹が分析。我々が参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】左に踏み込みつつ肩をタテに回転させてインに振るウー・チャイェンの豪快なドライバースイング◇◇◇前傾をキープしながら肩をタテに回転させる、ダウンスイング