日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。トーナメント中に捉えた様々な瞬間を公開して人気を集める「ひとこまJLPGA」シリーズ。今回は「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」の練習グリーンで起こったハプニングの激写動画を投稿した。【動画】カップインを邪魔された菅沼菜々表情の変化に注目！ショートパットの練習をする菅沼菜々。打ったボールがカップインをする直前に、右からコロがってきたボールに弾