＜JMイーグルLA選手権事前情報◇14日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞1週間のオープンウィークは有意義だった。吉田優利は“ディズニーのプロ”と呼ぶ古江彩佳とともにカリフォルニアディズニーへ。滞在時間14時間、3万歩と、まさに遊び尽くした一日だった。【現地写真】渋野日向子もさっそく練習開始「“えってぃ”（古江彩佳）とどこかに行くのはひさびさ。（ディズニーに）行くときがあったら一