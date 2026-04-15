小祝さくらのスタッフが自身のインスタグラムを更新。「Happy Birthday さくちゃん28歳おめでとう」と、4月15日に誕生日を迎えた小祝を祝福した。【写真】セパ6球団の監督を従えて？ 堂々と真ん中に立つ小祝さくらそして「昨年はケガをしたり大変な思いを沢山したけれど 28歳は少しずつ一緒に頑張っていきましょう!!」と声をかけていた。「どんなに辛い時も笑顔を絶やさず前向きに取り組む姿は本当にすごいなといつも思っています