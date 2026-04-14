＜CR?ATION DREAM CUP（1日競技）◇14日◇千葉バーディクラブ（千葉）◇6,176ヤード・パー72＞ 21歳のアマチュア・山本唯依が6アンダーで並んだ島田紗とのプレーオフを2ホール目で制し、初優勝を飾った。アマチュアの優勝は昨年の春山愛に続く、ネクヒロ史上2人目の快挙。優勝賞金は50万円に設定されていたが、山本にはアマチュア規定の上限となる10万円が贈られた。激闘プレーオフをLIVE映像でプレーバック 第3戦アーカイブ