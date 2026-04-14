＜フンドーキンレディース2日日◇15日◇臼杵カントリークラブ（大分県）◇6477ヤード・パー72＞国内女子下部のステップ・アップ・ツアーの2日目は、降雨によるコースコンディションの回復が見込めないため、12時30分にサスペンデットが決定。第2ラウンドはあす8時30分より再開となる。順延を受けて競技は36ホールに短縮となった。先週の開幕戦「YANMAR HANASAKA Ladies」も2日目が悪天候のため中止となり、2戦連続で短縮競技とな