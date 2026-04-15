講談社は、550円で気軽に読める文庫本の企画をスタートした。豪華ラインナップがそろう。【画像】新しいデザイン、新しいタイトル…赤川次郎『あしたの寄り道』「STORY IN POCKET」と題した企画は、講談社文庫を代表する著者のおもに短編作品をセレクトし、読みやすい短めの作品集として、一冊の文庫に再編集。新しいデザイン、新しいタイトルで、ポケットに入れて持ち運べるくらい手軽に読める。東野圭吾『小さな故意の物語