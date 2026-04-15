歌手・俳優の香坂みゆき（63）が13日、自身のインスタグラムを更新。草花あふれる春らしい自宅ガーデニングを披露した。【動画】「我が家の春たち！良い季節だね〜」色鮮やかな草花あふれる香坂みゆきの自宅ガーデニング香坂は「我が家の春たち！」と、丹精込めて育てている植物たちの写真をまとめたスライド動画をアップ。投稿されたのは、可憐な黄色い花を咲かせる木香薔薇をはじめ、黄昏檸檬、温州蜜柑、桑の実といった実