タレントの川崎希が14日と15日、自身のアメブロを更新。沖縄県のテーマパーク『JUNGLIA』を家族で初めて訪れたことを報告した。【映像】川崎希、過去最大級のエルメス購入品を披露川崎は14日、「初ジャングリア」というタイトルでブログを更新。「計画段階からずっと完成するのを気になってた」といい、夫でタレントのアレクことアレクサンダーや3人の子どもたちと共に来園したことを報告した。事前にアプリを導入してアトラク