スノーボード男子ハーフパイプでミラノ・コルティナ五輪７位入賞の平野歩夢（２７＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が現時点の?未来図?を語った。衣料ブランド・ユニクロのグローバルブランドアンバサダーを務める歩夢は１５日、同社が都内で開催したトークショーに参加。４年に１度の大舞台を終えて、一緒に登壇した兄・英樹さん（３０）から「次の選択肢がたくさんあると思うけど、スノーボードから全く離れて考えていることがあるか