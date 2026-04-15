【モデルプレス＝2026/04/15】ツインズユニット・AMIAYAのAMIが4月14日、自身のInstagramを更新。弟の結婚式に参列した様子を投稿し、反響が寄せられている。【写真】36歳双子モデル「美男美女」「絵になる2人」弟夫妻の顔出し結婚式ショット◆AMI、結婚式での家族顔出しショット披露AMIは「先月は我が家の末っ子長男りょうくんの結婚式でした」と報告し、家族の門出を祝う晴れやかなオフショットを公開。「優しい優しいりょうくん