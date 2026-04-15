【メジャーリーグ通信】【友成氏コラム】佐々木朗希が開幕ローテ入りした深層…ドジャースはOP戦の成績を重視しない球団の代表格今季開幕からABS（自動ボール・ストライク判定機）を使ったチャレンジ制度がスタートした。この制度で得をする者と損をする者を項目別に列挙すると以下のようになる。■打者の体形これまでMLBのストライクゾーンは「下限が膝頭の下部、上限が肩とズボンの上端の中間点」と個々の打者の体の部位の高