【大人気連載プレイバック】#71【前回を読む】「オレの育てた選手が信用できねえのか！」心底感謝している土井正三さんの情熱と指導■「仁志敏久の真実」（第7回=2010年）を再公開日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。今回