ガーシーこと、元参院議員の東谷義和氏（54）がSNSで儲け話を展開したと報じられた。スポニチによると、お笑いタレントのピスタチオ伊地知（41）がTikTokの投げ銭で荒稼ぎしていると12日のカンテレ「お笑いワイドショー マルコポロリ！」で話題になり、「こないだバースデー週間があって、4000万円」と暴露されたことを受けて、13日にこうポストしたという。【もっと読む】ガーシー氏が完全復活で気になる“ボロ儲け”の近況 六