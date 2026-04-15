トランプ米大統領は現地１４日にイランとの和平協議が今後２日以内に⁠パキスタンで行わ⁠れる⁠可能性を示唆した。今のところ、イラン側から和平協議の再開に関して公式な発信はないものの、一部メディアは、パキスタンの首都イスラマバ⁠ードのイラン大使館員の話として、「次の協議は今週中か来週初めの可能性がある」と報じている。イラン側からも和平協議が再開されることが公式に発表されれば、