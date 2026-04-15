巨人は、２２日に敷島公園野球場（前橋市）で行う中日戦で「ジャイアンツスクエア」や群馬県出身のタレント・井森美幸によるファーストピッチ、５人組コーラスグループ「ベイビーブー」による国歌斉唱、マスコットキャラクター「ぐんまちゃん」の来場、抽選会などのイベントを開催すると発表した。各イベントの概要は以下の通り。・「試合後グラウンド体験」抽選会試合終了後のグラウンドで記念撮影などが行える「試合後グラ