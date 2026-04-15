１３日、中国船舶集団青島北海造船の埠頭（ふとう）から海上試験に出航する２１万トン級グリーン燃料船。（ドローンから、青島＝新華社配信／張進剛）【新華社青島4月15日】中国造船大手、中国船舶集団（CSSC）傘下で山東省青島市にある青島北海造船は13日、建造した21万トン級のグリーン（環境配慮型）燃料船の海上試験を開始した。同社が現在建造中の船舶は25隻、受注残は90隻余り、うちグリーン燃料船の割合は9割を超える。