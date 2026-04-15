お笑い芸人のＪＰが１５日、都内で行われたＴＢＳ系ドラマ「田鎖ブラザーズ」（１７日スタート、金曜・後１０時）の放送直前スペシャルプレミアイベントに出席した。両親を殺害された刑事（岡田）と検視官（染谷）の兄弟が、時効を過ぎても犯人を追うクライムサスペンス。法医学者役を演じるＪＰは、黒髪センター分けの白衣姿で登場。ＭＣとしてこの日のイベントを盛り上げた。主演の岡田将生らに話を聞き出しながら、自身の