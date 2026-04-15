１５日、ラブロフ外相（左）と握手を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京4月15日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は15日午前、ロシアのラブロフ外相と北京の人民大会堂で会見した。１５日、ラブロフ外相と会見する習近平主席。（北京＝新華社記者／燕雁）