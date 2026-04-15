常備食材だけ！火を使わず副菜完成 常備野菜の定番、にんじん。炒めたり煮たりと加熱調理に使うことが多いですが、生のままサラダにするのもおいしいですよね。今回は、にんじんと乾燥わかめを使ったさっぱりサラダをご紹介します。660件以上のつくれぽが寄せられている人気レシピで、その手軽さとおいしさに660人以上の方からつくれぽが投稿されています。 にんじんは細切りに、わかめはしっかり水気を絞って 1. にんじん