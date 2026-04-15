スノーボード・ハーフパイプ男子で２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１５日、都内で「平野歩夢スペシャルトークイベントｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＵＮＩＱＬＯ」に出席した。大けがから“復活劇”を見せた２月のミラノ・コルティナ五輪を終えて約６０日。今後の活動について４年後の３０年にフランス・アルプス地方で行われる冬季五輪を視野に入れつつ、「新たな挑戦」を思案していることを明かし