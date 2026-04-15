◇サッカー国際親善試合日本1-0アメリカ(日本時間15日、アメリカ・シアトル)なでしこジャパンはアメリカとの親善試合で1-0で勝利しました。アメリカとは3戦が予定されていて、日本時間12日に行われた試合では植木理子選手が得点を決めるも2-1で敗戦。この日は、前半27分に土方麻椰選手からのパスを受けた浜野まいか選手がフェイントでディフェンスを抜くと冷静に左足で振り抜き先制のゴールネットを揺らしました。両チームゴール