アストロズの今井達也投手（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米大リーグ、アストロズのイスパーダ監督は14日、右腕の疲労のため15日間の負傷者リスト（IL）に入った今井達也について「検査で肩と腕の損傷は見られなかった」と明らかにした。大リーグ公式サイトが伝えた。今後は腕の筋力を戻すことに重点を置くという。今井は10日のマリナーズ戦に先発し、5四死球を与える乱調で1死しか取れずに降板。右腕の異変を訴え、検