ながらみ書房は15日、第24回前川佐美雄賞に日高尭子さんの歌集「日在浜」（角川文化振興財団）が決まったと発表した。賞金50万円。第34回ながらみ書房出版賞には屋良健一郎さんの歌集「KOZA」（ながらみ書房）が選ばれた。賞金20万円。授賞式は12月15日、東京都内で開催予定。