公益財団法人「野球殿堂博物館」（東京都文京区後楽、東京ドーム21ゲート右）が、5月15日から8月31日まで企画展「侍ジャパンと世界に広がる野球」を開催する。野球日本代表「侍ジャパン」を切り口に、世界に広がる野球の歴史と現在を紹介する。主な展示資料は侍ジャパン各世代の関連資料（ユニホーム、使用用具、トロフィーなど）、第9回WBSC女子野球ワールドカップ優勝トロフィー、23年U―18ワールドカップ優勝トロフィーな