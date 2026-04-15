元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が15日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希（あだち・ゆき）さん（11）の遺体が見つかった事件について言及した。府警はこの日、容疑者不詳の死体遺棄容疑で、安達さんの自宅を家宅捜索した。捜査関係者への取材で分かった。発見現場は周囲に田畑や山林の広がる農道脇で、遺体は靴