「ドジャース２−１メッツ」（１４日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後、クローザーのエドウィン・ディアス投手が１５日（日本時間１６日）のメッツ戦から戦列に復帰することを明かした。この日は代役クローザーのベシアが九回を３者連続三振に仕留めて２セーブ目。ディアスはベンチから見守っていた。試合後、指揮官は「エドウィンに関してはトレーニングスタッフやピッチングスタッフと話をして、