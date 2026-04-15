タレント東野幸治（58）が15日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に代打MCとして出演。京都府南丹市の山林で見つかった子どもとみられる遺体が、3月下旬から行方が分からなくなっていた安達結希（あだちゆき）さん（11）と確認されたことについて語った。東野は「厳しいニュースですよね。つらいニュースです」と切り出すと、「（紹介したVTR内で）献花された青年がおっしゃってましたけどね、まだ10年、11年しか生き