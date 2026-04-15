藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。4月14日（火）に放送された同番組に歌人の俵万智が出演。「親心を詠む春の育児短歌会」と題し、視聴者から寄せられた春ならではの育児短歌を紹介した。ともに早生まれの子をもつ藤本と横澤は、とある短歌に大きく共感を示し…。【映像】俵万智が詠んだ“子どもの制服の歌”にも藤本＆横澤共感春は子どもの成長を感じる季節ということで、番組では視聴