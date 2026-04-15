4月14日（火）より放送がスタートしたドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。本作では主演・高橋一生が、冷酷無比な社長・根尾光誠と正義感に溢れ周囲に愛される男・野本英人の一人二役に挑んでいる。第1話では、周囲から反感を買いながらも会社を成長させてきた光誠が、何者かに階段から突き落とされ、そこから過去の世界の別人に“転生”してしまう衝撃の展開が描かれた。SNS上では、いったい誰が光誠を突き落としたのかと、さ