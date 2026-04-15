【第7話】 4月15日 公開 第7話「パンツとうつ伏せ」を読む 【拡大画像へ】 小学館は4月15日、原作・後藤ねぎ氏、作画・御家かえる氏によるマンガ「ただいま待機中につき」第7話「パンツとうつ伏せ」をマンガワンにて公開した。 第7話では、川崎とメイがルームシェアを始めるにあたり、2人で寝具や家具を買いに行く約束をするが、メイに飲み会の予定が入ってしまう。その晩、中々帰っ