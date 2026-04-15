ジーエス・ユアサコーポレーションは朝高後に軟化している。ＳＭＢＣ日興証券は１４日、同社株の目標株価を４３００円から７４００円に引き上げた。投資評価は３段階で最上位の「１」を継続した。産業電池メーカーへの昇華を目指す点に注目。２６年３月期の連結営業利益は５５６億円、２７年３月期は同６５５億円を予想。今期は堅調な需要や値上げ、トルコ事業の非連結化などが増益を牽引すると