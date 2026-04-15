第一三共が続伸している。この日午後の日本経済新聞電子版で「サントリーホールディングス（ＨＤ）が第一三共から一般用医薬品（ＯＴＣ）子会社の第一三共ヘルスケアを買収することが１５日、分かった」と報じられたことを受けて、思惑含みの買いが入っているようだ。第一三共ヘルスケアは主要ブランドに鎮痛剤「ロキソニン」や胃薬「ガスター１０」、総合感冒薬の「ルル」を抱えているが、医療用医薬品の研究