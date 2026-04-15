Bリーグは4月15日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦第30節で失格・退場となっていた山形ワイヴァンズの白戸大聖に対して、懲罰は科さないと発表した。 白戸は12日に行われた青森ワッツ戦に先発出場していたものの、第3クォーター残り3分40秒頃にアンスポーツマンライクファウル、第4クォーター残り4秒頃にテクニカルファウルを宣告され、試合終了