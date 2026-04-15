コナミデジタルエンタテインメントは、『eBASEBALLパワフルプロ野球2026』の収録モード情報を公開した。 【画像あり】歴代の猪狩守が顔合わせ？ 各モードのスクリーンショット 本作のサクセスモードでは、シリーズのサクセスを渡り歩く新シナリオ「パラレルオールスターズ」が登場する。あわせて、日本代表として世界に挑む「World Baseball Classic™サクセス」や、『パワ