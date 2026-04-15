午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９６４、値下がり銘柄数は５６１、変わらずは４６銘柄だった。業種別では３３業種中１８業種が上昇。値上がり上位に情報・通信、証券・商品、銀行、精密機器など。値下がりで目立つのは非鉄金属、鉱業、機械など。 出所：MINKABU PRESS