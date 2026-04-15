パソコン専門店ドスパラ（株式会社サードウェーブ）は、鉄道写真家の助川康史氏が講師を務めるオンライン撮影講座を5月28日（木）に実施する。現在、参加者を募集している。 講師の作品を鑑賞しながら、カメラの設定、撮影テクニック、狙い方、守るべきマナーなどを解説するという。 撮影：助川康史 撮影：助川康史 撮影：助川康史 イベント名 魅力あふれる鉄道を思いのままに捉える！鉄道写