ほうき×ガムテープを使った時短テクって？▶【写真付きで解説】掃除機いらず！ほうき×ガムテープで床の髪の毛がしっかり取れる裏ワザとは？掃除機を出すのは面倒、でも床用コロコロは持っていない……そんなときに身近なもので代用するだけで、床のホコリや髪の毛をサッと掃除できる！ちょっとした工夫で驚くほどキレイになるSNSで話題のアイデアをご紹介します。今すぐ試したくなる、簡単＆スッキリな裏ワザです。■準備す